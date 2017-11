Mevlut Cavusolgu : Nous renforcerons encore davantage la coopération turco-azerbaïdjanaise

Bakou, 30 novembre, AZERTAC

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a été au Milli Medjlis le 30 novembre.

Lors de la rencontre, Samad Seyidov, président de la commission des relations internationales et interparlementaires, chef de la délégation azerbaïdjanaise à l'APCE, a évoqué le développement des relations de partenariat stratégique entre les deux pays et l'importance de la première réunion trilatérale des ministres des affaires étrangères azerbaïdjanais, pakistanais et turc à Bakou. Il a indiqué que l'Azerbaïdjan et la Turquie œuvraient ensemble au sein des organisations internationales, notamment au Conseil de l'Europe au sein duquel étaient observées des pressions à l’encontre de ces deux États. Cependant, les deux pays ont un objectif commun et nos entreprises en la matière se poursuivront toujours dans le cadre de la coopération.

Le ministre Mevlut Cavusoglu a déclaré que les travaux effectués pour le développement des relations bilatérales étaient louables. Il a dit que les pressions s’étaient accrues ces derniers temps contre l'Azerbaïdjan et la Turquie. « Les développements récents à l’APCE l'ont démontré encore une fois. Donc, nous œuvrerons ensemble et nous poursuivrons notre coopération », a-t-il avancé.

Le ministre a déclaré que lors de la première rencontre trilatérale des ministres des Affaires étrangères azerbaïdjanais, pakistanais et turc, les parties avaient échangé leurs points de vue sur les axes de développement des relations interparlementaires. « En outre, la question de la coopération dans les organisations internationales a été discutée. Nous renforcerons la coopération afin de protéger les droits des Etats et des peuples d'Azerbaïdjan et de Turquie », a marqué le ministre turc.