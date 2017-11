Plus de 250 délégués se réunissent à Bakou pour la 7e conférence ministérielle dans le cadre du «Processus d'Istanbul/Cœur de l'Asie»

Plus de 100 journalistes locaux et étrangers inscrits pour couvrir la conférence

Bakou, 30 novembre, AZERTAC

Bakou accueillera le 1er décembre la 7e conférence ministérielle dans le cadre du «Processus d'Istanbul/Cœur de l'Asie». Une réunion de travail au niveau des représentants de haut niveau de la conférence a eu lieu jeudi 30 novembre.

Hikmet Hadjiyev, porte-parole du Ministère des Affaires étrangères, a souligné dans une interview accordée à l’AZERTAC que le «Processus d'Istanbul/Cœur de l'Asie» était une plateforme régionale importante pour le dialogue politique et la coopération régionale étroite afin de promouvoir la stabilité, la paix et la prospérité au Cœur de l’Asie et d’élargir la liaison de l’Afghanistan avec l’ensemble de la région.

La participation du président et du ministre des Affaires étrangères de l’Afghanistan, des ministres des affaires étrangères turc, pakistanais et iranien, du secrétaire d’Etat indien aux Affaires étrangères, du représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour l’Afghanistan et l’Asie centrale est prévue à cet événement.

Au total, plus de 250 délégués devraient participer à cette conférence.

Plus de 100 journalistes locaux et étrangers ont été inscrits pour couvrir la 7e réunion ministérielle dans le cadre du «Processus d'Istanbul/Cœur de l'Asie».