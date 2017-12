Les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et iranienne se sont entretienus à Bakou

Bakou, 1er décembre, AZERTAC

Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise Elmar Mammadyarov s’est entretenu avec son homologue iranien Mohammad Javad Zarif.

Les ministres ont apprécié les efforts continus déployés pour le développement des relations d’amitié et de bon voisinage entre les deux pays dans divers domaines.

Ils ont mis en valeur l’approfondissement de la coopération dans différents formats conformément à la nature des relations bilatérales, soulignant le rôle important de la rencontre tripartite Azerbaïdjan-Iran-Turquie, qui se tiendra à Bakou les 19 et 20 décembre, du point de vue de la coopération régionale.

Les ministres ont abordé les questions sur le développement du corridor de transport Nord-Sud et se sont dits convaincus que ce projet, reliant l’Asie du Sud et l’Europe du Nord, promouvrait la coopération et la prospérité dans toute la région.

Les parties ont également discuté des questions concernant le statut juridique de la mer Caspienne.