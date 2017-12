La déclaration de Bakou adoptée à la 7ème Conférence ministérielle du Processus d’Istanbul/Cœur de l’Asie

Bakou, 1er décembre, AZERTAC

La 7ème Conférence ministérielle portant sur le thème « Sécurité et connectivités économiques vers un cœur de l'Asie renforcé » du « Processus d’Istanbul/Cœur de l’Asie », s’est soldée par l’adoption de la Déclaration de Bakou.

La prochaine conférence devrait se tenir en Turquie en 2018.

Pour rappel, le « Processus d'Istanbul/Cœur de l'Asie » était une plateforme régionale importante pour le dialogue politique et la coopération régionale étroite afin de promouvoir la stabilité, la paix et la prospérité au Cœur de l’Asie et d’élargir la liaison de l’Afghanistan avec l’ensemble de la région.

Le « Processus d’Istanbul/Cœur de l’Asie » regroupe la République islamique d'Afghanistan, la République d'Azerbaïdjan, la République populaire de Chine, la République de l'Inde, la République islamique d'Iran, la République du Kazakhstan, la République kirghize, la République islamique du Pakistan, la Fédération de Russie, le Royaume d'Arabie saoudite, la République du Tadjikistan, la République de Turquie, le Turkménistan, les Émirats arabes unis et l’Organisation des Nations Unies. Ce processus est également soutenu par de nombreux autres Etats et organisations. L’Azerbaïdjan l’avait rejoint en 2012.