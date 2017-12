Tbilissi accueillera une conférence parlementaire internationale

Bakou, 1er décembre, AZERTAC

Samad Seyidov, président de la commission des relations internationales et interparlementaires du Milli Medjlis, effectuera du 3 au 6 décembre une visite à Tbilissi pour assister à une conférence parlementaire internationale. Les représentants des pays membres de l’UE et des pays candidats, ainsi que du Partenariat oriental et du Parlement européen et de la société civile rejoindront cette conférence.

Le développement de la coopération entre les pays membres de l’UE, le renforcement des processus d’intégration, le rôle des parlementaires dans ce domaine et d’autres questions d’actualité feront l’objet de discussions lors de la conférence.

Le député azerbaïdjanais s’exprimera sur les questions à discuter et avancera ses propositions.