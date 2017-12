Six mille personnes travaillent dans la construction du gazoduc TAP

Bakou, 2 décembre, AZERTAC

Six mille personnes travaillent dans la construction du gazoduc Transadriatique (TAP) qui acheminera le gaz naturel azerbaïdjanais vers l’Europe, a rapporté dans un communiqué la société TAP AG, opérateur du gazoduc. Il est noté qu’environ 6 mille personnes ont été impliquées dans les travaux de construction aux chantiers en Grèce, en Albanie et en Italie, les pays traversés par le gazoduc.

A noter que 57 % du projet de gazoduc transadriatique ont déjà été réalisés. Il fait partie du Corridor gazier Sud, un des projets prioritaires pour l’Union européenne. Les bases du gazoduc TAP ont été jetées le 17 mai 2016 à Thessalonique, en Grèce. Le coût total du projet est estimé à 4,5 milliards de dollars.

Considérée comme la plus grande chaîne de gazoducs en construction dans le monde entier, le Couloir gazier Sud, long d'environ 3.500 km, se compose du gazoduc du Caucase du Sud, du gazoduc transanatolien (TANAP) et de celui Transadriatique (TAP) qui devront acheminer le gaz extrait du gisement de Chahdeniz de l’Azerbaïdjan vers le marché mondial.

Le gazoduc Transadriatique, long d'environ 878 km (550 km en Grèce, 215 km en Albanie, 105 km sous la mer Adriatique, 8 km en Italie), ayant un diamètre de 48 pouces (38 pouces dans la partie souterraine), se joindra au gazoduc transanatolien (TANAP) à Kipoi, village grec situé à la frontière turco-grecque. Le projet TAP prévoit l'acheminement du gaz extrait du gisement de Chahdeniz-2 vers le Sud de l'Italie, ensuite vers l'Europe de l'Ouest, via la Grèce et l'Albanie en passant à travers la mer Adriatique. La capacité initiale du TAP, qui sera mis en service en 2020, sera de 10 milliards de m3 par an.

Les actionnaires du projet TAP sont : BP (20 %), Southern Gas Corridor CJSC (20 %), Snam (20 %), la Belge Fluxys (19 %), l'Espagnole Enagás (16 %) et la Suisse Axpo (5 %).