Bichkek accueillera la 7e réunion plénière de la TurkPA

Bichkek, 2 décembre, AZERTAC

Le 8 décembre, Bichkek accueillera la 7e réunion plénière de l’Assemblée parlementaire des Etats turcophones (TurkPA), a rapporté dans un communiqué le parlement kirghiz.

Les présidents de parlement des pays membres de la TurkPA sont attendus à la réunion.

Le vice-président du parlement hongrois assistera à la conférence comme observateur. L’Ouzbékistan et le Turkménistan rejoindront à titre d'invité la réunion de la TurkPA qui se penchera sur l’activité future de cette organisation, le renforcement et l’élargissement de la coopération interparlementaire, etc.

Une Déclaration conjointe doit être signée sur les résultats de la réunion et la présidence à la TurkPA passera du Kazakhstan au Kirghizistan.

En marge de la réunion, le président du parlement kirghiz Dastanbek Jumabekov devrait tenir des entretiens avec ses homologues azerbaïdjanais, turc, kazakh, hongrois et ouzbek.