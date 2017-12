A Monsieur Farid Gayibov, Président de l’Union Européenne de Gymnastique

Bakou, le 3 décembre 2017.

Monsieur Gayibov,

Nous vous félicitons cordialement pour votre élection à la présidence de l’Union Européenne de Gymnastique et vous souhaitons des succès dans l’exercice de vos fonctions.

Pour la première fois, le représentant de l’Azerbaïdjan présidera l’Union Européenne de Gymnastique. C’est une manifestation de la haute appréciation du développement rapide de la gymnastique en Azerbaïdjan au cours des dernières années par la famille européenne de la gymnastique. L’excellente organisation des championnats du monde et d’Europe de gymnastique en Azerbaïdjan, la fondation de l’Arène Nationale de Gymnastique, conforme aux normes les plus élevées, et des sections de gymnastique dans les régions du pays ont été hautement appréciées par l’Union Européenne de Gymnastique.

Vos activités en tant que vice-président de l’Union Européenne de Gymnastique ont joué un rôle important dans votre élection à ce poste.

Une fois de plus, nous vous félicitons et vous souhaitons plein succès.

Ilham Aliyev,

Président de la République d’Azerbaïdjan,

Président du Comité national olympique.

Mehriban Aliyeva,

Vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan,

Présidente de la Fédération Azerbaïdjanaise de Gymnastique