Une conférence parlementaire de l’Union européenne entame ses travaux à Tbilissi

Tbilissi, 4 décembre, AZERTAC

Une conférence internationale au sujet de «L’Union européenne et ses partenaires : embrasser la diversité pour une union encore plus forte» a entamé ses travaux lundi 4 décembre à Tbilissi, capitale géorgienne.

Les délégués en provenance de 17 pays participent à cette conférence où l’Azerbaïdjan est représenté par Samad Seyidov, président de la commission des relations internationales et interparlementaires. La politique étrangère de l’Union européenne et les relations avec les pays du Partenariat oriental feront l’objet de discussions lors de la conférence ouverte par le président du parlement géorgien Irakli Kobakhidze. Ce dernier a parlé des perspectives de la coopération avec l’Union européenne, des lois adoptées par le parlement géorgien, des mesures prises pour l’intégration européenne et l’élargissement de la coopération avec l’UE.

Ayant pris la parole, le Premier ministre géorgien Guiorgui Kvirikachvili a noté que son pays attachait une grande importance à la coopération avec toutes les organisations internationales, y compris l’Union européenne.

Lors de la conférence, les participants discuteront du développement de la collaboration entre les pays membres de l’UE, du renforcement des processus d’intégration, du rôle des parlements en la matière et d’autres questions.