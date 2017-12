Bakou, 4 décembre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan est un partenaire stratégique pour le Turkménistan. C’est ce qu’a déclaré Mekan Ichangouliyev, ambassadeur du Turkménistan en Azerbaïdjan, en répondant à la question du journaliste de l’AZERTAC sur le niveau du partenariat économico-commercial entre les deux pays.

«Nos pays et nos peuples sont liés par les cultures, les traditions et les racines communes. Les situations géographiques de nos deux pays ont toujours été avantageuses. C’est un fait important et ça permet d'utiliser nos territoires dans le développement des corridors de transport. La mer Caspienne est une grande importance pour cette coopération», a-t-il dit.

Le diplomate a abordé l’importance de la visite officielle du président turkmène Gourbangouly Berdymoukhamedov en Azerbaïdjan. «Le déplacement officiel du chef de l’Etat turkmène en Azerbaïdjan les 8 et 9 août 2017 a contribué positivement et considérablement au développement de la coopération économique entre les eux pays. Des négociations ont été menées et 14 documents sur les relations économico-commerciales mutuelles ont été signés lors de la visite», a indiqué l’ambassadeur.

«Je suis convaincu que les liens mutuels azerbaïdjano-turkmènes se développeront encore plus et la coopération économique se renforcera », a estimé Mekan Ichangouliyev.