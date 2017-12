Le 23ème Salon international des télécommunications et des technologies de l’information ouvre ses portes

Bakou, 5 décembre, AZERTAC

Le 23ème Salon international des télécommunications et des technologies de l’information « Bakutel-2017 » a débuté ce mardi au Baku Expo Center. Ainsi, la Semaine des hautes technologies a été lancée.

Ramin Goulouzadé, ministre azerbaïdjanais des Transports, de la Communication et des Hautes technologies, a félicité les participants à l’occasion de l’ouverture du salon.

«Je suis convaincu que les rencontres et les discussions à organiser lors du salon contribueront à la coopération mutuellement bénéfique et au développement futur du secteur des TIC», a estimé le ministre.

Edward Stroon, directeur de la Société «Caspian Event Organisers» (CEO), a fait savoir que Bakutel-2017 rassemblait 192 entreprises de 20 pays.

Bakutel-2017 est organisé avec le soutien du Ministère des Transports, de la Communication et des Hautes technologies, du Fonds de promotion de l’exportation et des investissements en Azerbaïdjan (AZPROMO) et de la Confédération nationale des Associations d’entreprises de la République d’Azerbaïdjan (CEA).

L’Azerbaïdjan, les Etats-Unis, les Emirats arabes unis, la Chine, la Finlande, la France, la Suède, les Pays-Bas, la Turquie et d’autres pays sont représentés au salon.

Le salon se terminera le 8 décembre.