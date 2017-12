Le président azerbaïdjanais reçoit une délégation iranienne

Bakou, 5 décembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu ce mardi Mohammad Javad Azari Jahromi, ministre iranien des Communications et des technologies de l’information.

Les parties se sont félicitées du développement réussi des relations bilatérales entre la République d'Azerbaïdjan et la République islamique d'Iran dans différents domaines, notamment dans celui des communications et des technologies de l'information.

Le président Ilham Aliyev a noté que le Salon Bakutel se déroulait depuis plus de 20 ans et a exprimé sa satisfaction de la présence régulière des entreprises iraniennes et de la participation de l’Iran au niveau ministériel à ce salon. Rappelant sa récente visite en République islamique d'Iran, le chef de l'Etat a souligné que ses rencontres avec le guide suprême et le président iraniens ont considérablement contribué au développement des relations des deux pays. Le président Ilham Aliyev a déclaré qu'il y avait de bonnes opportunités pour élargir la coopération dans le domaine de l'information et des communications et s’est dit convaincu que des discussions fructueuses seraient menées autour des perspectives de la coopération pendant la visite du ministre Mohammad Javad Azari Jahromi.

Le ministre iranien des Communications et des Technologies de l'information, Mohammad Javad Azari Jahromi, a transmis les salutations du président de la République islamique d'Iran, Hassan Rohani, au chef de l'Etat azerbaïdjanais. Il a également transmis la gratitude du président iranien pour les condoléances adressées par le président azerbaïdjanais et la solidarité dont l’Azerbaïdjan avait fait preuve envers le peuple d’Iran à la suite du séisme survenu à Kermanshah. Le ministre a souligné qu’une coopération réussie était entretenue entre les deux pays dans les domaines politique et économique et a dit espérer que ces relations continueront à se renforcer.

Le président Ilham Aliyev a exprimé sa gratitude pour les salutations de son homologue iranien Hassan Rohani et demandé de lui transmettre les siennes.