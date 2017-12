La conférence internationale de l’UE poursuit ses travaux à Tbilissi

Tbilissi, 5 décembre, AZERTAC

La conférence internationale sur le thème «L’Union européenne et ses partenaires : embrasser la diversité pour une union encore plus forte» poursuit ses travaux à Tbilissi.

Lors e la conférence, les discussions ont porté sur l’élargissement de la coopération entre l’UE et ses partenaires, ainsi qu’entre les pays du Partenariat oriental et les Etats candidats. Dans les interventions, les développements en Europe et dans la région, les conflits régionaux et la coopération énergétique ont fait l’objet d’un échange de vues.

Samad Seyidov, président de la Commission des relations internationales et interparlementaires du Milli Medjlis, interviendra à la conférence.

La politique étrangère de l’UE et ses relations avec les pays du Partenariat oriental feront aussi l’objet de discussions pendant la conférence.