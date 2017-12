Mikheil Janelidze: La Géorgie et l’Azerbaïdjan ont tissé des relations de voisinage de haut niveau et un partenariat fort

Bakou, 5 décembre, AZERTAC

La Géorgie et l’Azerbaïdjan ont tissé des relations de voisinage de haut niveau et un partenariat fort basés sur la compréhension mutuelle et la vision clairvoyante. A cet égard, les relations ont été renforcées entre les deux pays dans les tous les domaines d’intérêt mutuel et on a atteint le développement des projets d’importance régionale. C’est ce qu’a écrit Mikheil Janelidze, ministre géorgien des Affaires étrangères, dans sa lettre envoyée à son homologue azerbaïdjanais Elmar Mammadyarov à l’occasion du 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le ministre a porté à l’attention que les relations entre les deux peuples et les liens étroits des deux pays étaient pleinement conformes à l’amitié traditionnelle fondée sur des intérêts communs et une solide base historique. Il s’est dit convaincu que le partenariat stratégique s’pprofondirait davantage et plus de résultats seraient atteints à l’avenir.

M. Janelidze s’est félicité du travail efficace et axé sur les résultats des ministères des Affaires étrangères des deux pays pour l’approfondissement des liens bilatéraux et la promotion des intérêts communs aux formats multilatéraux.

Dans son message adressé à son homologue géorgien, le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise Elmar Mammadyarov a souligné qu’au cours des 25 années écoulées, des progrès significatifs ont été observés dans tous les domaines de la coopération bilatérale entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie. Il a écrit que les réalisations obtenues contribuaient à renforcer davantage l’indépendance des deux pays, servaient à leur développement. A ce titre, il a porté à l’attention que les relations se développaient entre les deux pays.

E. Mammadyarov a hautement apprécié la position durable et de principe de la Géorgie concernant le règlement du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan portant sur le Haut-Karabagh dans le cadre des principes d’inviolabilité de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des frontières internationalement reconnues de l’Azerbaïdjan.

Il a fait savoir que la durabilité des relations de haut niveau entre les deux pays jouait un rôle clé dans la mise en œuvre des projets régionaux conjoints et avait jeté les bases de la coopération et du développement dans la région.