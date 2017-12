L’Ukraine et la Chine signent une feuille de route sur la Route de la soie

Kiev, 5 décembre, AZERTAC

L’Ukraine et la Chine ont signé une feuille de route sur la Route de la soie qui relie l’Europe et l’Asie, a-t-on appris auprès du Ministère ukrainien du Développement économique et du Commerce.

Il a été noté que cette feuille de route avait une grande importance pour les participants du projet de Route de la soie. Les pays de la Route de la soie effectueront des transports de transit selon cette feuille de route.

Pour rappel, l’Azerbaïdjan, la Turquie, la Géorgie, le Kazakhstan, l’Ukraine, la Chine et les pays européens sont inclus dans le grand projet de Route de la soie.