Bakou accueille la 10e Réunion sur le dialogue militaire de haut-niveau Azerbaïdjan-Turquie

Bakou, 5 décembre, AZERTAC

La 10e Réunion sur le dialogue militaire de haut-niveau Azerbaïdjan-Turquie a démarré le 5 décembre à Bakou.

Avant la réunion, les participants sont venus à l’Allée d’Honneur où ils ont rendu hommage à la mémoire d’Heydar Aliyev, dirigeant historique du peuple azerbaïdjanais, déposant une gerbe de fleurs devant sa tombe.

La mémoire de l’académicienne Zarifa Aliyeva, éminente spécialiste en ophtalmologie, a également été honorée et des fleurs ont été déposées sur sa tombe.

Ensuite, arrivés à l’Allée des Martyrs, les invités ont rendu hommage à la mémoire des fils et des filles héroïques de la Patrie qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan, déposant une gerbe devant la flamme éternelle.

Une gerbe a également été déposée devant le Mémorial aux soldats turcs, érigé à l’Allée des Martyrs.

Puis, les délégations ont participé à la réunion plénière. Les coprésidents de la réunion ont prononcé des discours et des briefings ont été présentés sur l’état de la sécurité régionale.

La réunion s’est ensuite poursuivie au niveau des groupes de travail auxiliaires.

L’état actuel et les perspectives de développement de la coopération entre l’Azerbaïdjan et la Turquie dans les domaines sécuritaire, militaire, militaro-technique, militaro-médicale, de l’éducation militaire et de l’industrie militaire, le renforcement des relations d’amitié entre les forces armées, ainsi que les principaux secteurs d’activité pour accomplir les tâches à réaliser feront l’objet de discussions lors de la réunion qui se poursuivra jusqu’au 7 décembre.

Les mesures prises pendant l’année courante seront analysées et le plan d’actions pour 2018 sera débattu en marge du dialogue militaire.

A noter que la réunion est co-présidée par le lieutenant-colonel Karim Valiyev (Azerbaïdjan) et le lieutenant-colonel Yavuz Türkgenci (Turquie).