Une députée du Milli Medjlis participera aux réunions des commissions de l’APCE

Bakou, 5 décembre, AZERTAC

La députée du Milli Medjlis Sahiba Gafarova partira le 6 décembre pour Paris afin de participer aux réunions des commissions de l’APCE.

L’égalité entre les femmes et les hommes sera examinée lors de la réunion de la Commission sur l'égalité et la non-discrimination. Un échange de vues aura lieu sur la discrimination à l’embauche.

Les mariages forcés en Europe, la défense des handicapés et la protection des langues des minorités nationales et régionales seront au centre de l’attention. La députée azerbaïdjanaise participera aux discussions.

Les conséquences de la guerre d’Ukraine, la situation des réfugiés dans les pays voisins avec la Syrie, les opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée, la création des opportunités de travail pour les réfugiés et les personnes déplacées et d’autres questions importantes feront l’objet de discussions lors de la réunion de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées de l’APCE.

Sahiba Gafarova donnera des informations détaillées sur le rapport qu’elle prépare sur la radicalisation des migrants et les associations diasporiques en Europe.