Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a visité le Salon Bakutel-2017

Bakou, 6 décembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev, la première dame d’Azerbaïdjan Mehriban Aliyeva et leur fille Leyla Aliyeva ont visité le 6 décembre le 23ème Salon international des télécommunications et des technologies de l’information d’Azerbaïdjan « Bakutel-2017 », organisé au Baku Expo Center.

Le ministre des Transports, de la Communication et des Hautes technologies, Ramin Goulouzadé, a informé le président de la République et son épouse sur le salon.

Il a été noté que l’édition 2017 du salon avait rassemblé 192 entreprises en provenance de 20 pays, dont l'Azerbaïdjan, les États-Unis, les Émirats arabes unis, la Chine, la Finlande, la France, la Suède, le Royaume des Pays-Bas, la Turquie et d'autres pays. Parmi les participants figurent des entreprises de premier rang du secteur des TIC, des opérateurs mobiles et de communication, des fournisseurs d'accès Internet, des intégrateurs de systèmes et des distributeurs de marques renommées. 40 pour cent du salon sont constitué des pièces permanentes de Bakutel. 30% des participants de la 23ème édition du salon sont des débutants.

Le président de la République Ilham Aliyev, la première dame Mehriban Aliyeva et Leyla Aliyeva ont parcouru les pavillons du salon.

En marge de la visite du Salon Bakutel-2017, le président Ilham Aliyev a répondu aux questions des chaînes de télévision Euronews et Rossia-24.