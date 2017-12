Environ 80% des citoyens azerbaïdjanais sont optimistes quant à l’avenir du pays

Bakou, 6 décembre, AZERTAC

81% des citoyens azerbaïdjanais font confiance au gouvernement. 45% des sondés se disent satisfaits de l’activité des partis politiques et 60% de celle du Milli Medjlis (parlement azerbaïdjanais), selon un rapport analytique du holding financier ING (Pays-Bas).

L’enquête en Azerbaïdjan a été menée par l’organisation ACT LLC qui est un partenaire dudit holding.

Il ressort du rapport qu’environ 80% des citoyens sont optimistes quant à l’avenir du pays. 83% des personnes interrogés se disent optimistes pour leur propre avenir.

Les sociologues de l’ACT LLC ont également posé des questions sur les plus grands problèmes des citoyens dans leur vie.

Lors de l’enquête, la situation économique a également été analysée. Le taux d’inflation est projeté à 6,9% en 2018. Il est noté que le taux annuel moyen de manat par rapport au dollar devrait être de 1,59 (actuellement 1,7) l’année prochaine. Le pétrole serait vendu pour 51 dollars/baril.

Les analystes prévoient que la demande intérieure se stabiliserait encore davantage. Les experts prédisent la croissance dans les secteurs agricole et non pétrolier. Une croissance d’environ 2 % a été enregistrée dans la vente au détail et il y a des premiers signes de l’augmentation des salaires et des revenus.