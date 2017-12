Samad Seyidov : L’Azerbaïdjan est intéressé par la coopération mutuellement bénéfique avec l’UE

Tbilissi, 6 décembre, AZERTAC

L’Azerbaïdjan est intéressé par la coopération mutuellement bénéfique avec l’Union européenne. C’est ce qu’a déclaré Samad Seyidov, président de la Commission des relations internationales et interparlementaires du Milli Medjlis, lors d’une interview accordée aux journalistes.

«Les questions de coopération avec l’UE et les autres institutions européennes ont été au centre de l’attention lors de la conférence internationale sur le thème «L’Union européenne et ses partenaires : embrasser la diversité pour une union encore plus forte». Nous avons une fois de plus porté la position de Bakou concernant les relations avec l'Union européenne à l'attention des participants de la conférence. Nous avons porté les relations de Bakou avec l’union européenne à l’attention des participants de la conférence. Nous avons fait savoir que l’Azerbaïdjan coopère aujourd’hui avec les pays de l’Europe et a signé des accords sur le partenariat stratégique avec 10 pays européens. C’est un bon exemple de notre coopération», a-t-il ajouté.

«Aujourd’hui, personne ne doit identifier l'Europe avec les institutions européennes. Chaque organisation a ses propres principes et objectifs. L'Azerbaïdjan est intéressé pas à l'intégration l'Union européenne, mais par la coopération sur un pied d'égalité avec elle» a souligné le député azerbaïdjanais.