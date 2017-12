Mehmet Kasım Gülpınar : L’Azerbaïdjan joue un rôle important dans la sécurité énergétique de l’Europe

Tbilissi, 6 décembre, AZERTAC

Les projets énergétiques et de transport de grande envergure coréalisés par l’Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie revêtent une importance particulière pour l’Europe. Les facteurs économiques sont très nécessaires pour l’Union européenne. L’Azerbaïdjan joue un rôle important pour le développement économique et la sécurité énergétique de cette institution, ainsi que de l’ensemble de l’Europe. C’est ce qu’a déclaré Mehmet Kasım Gülpınar, député du parlement turc, lors de son interview aux journalistes à Tbilissi.

«Un membre de la délégation azerbaïdjanaise a souligné lors de son intervention à la conférence que les projets mis en œuvre par l’Azerbaïdjan, y compris le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars, l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, le gazoduc Bakou-Tbilissi-Erzurum, ainsi que les projets de TANAP et TAP apporteraient de grands avantages à l’Europe. C’est la réalité. Mais certains politiques et forces tentent de jeter de l’ombre sur ces projets. C’est inacceptable», a-t-il estimé.

«Les projets d’énergie, d’infrastructure et de transport réalisés à l’initiative de l’Azerbaïdjan sont garants non seulement de notre avenir, mais aussi de celui de l’Europe. Tout développement se base sur l’économie. L’Union européenne dépend elle aussi de l’économie. Donc, je pense que les questions soulevées par la délégation azerbaïdjanaise lors de la conférence de Tbilissi sont très nécessaires. L’Europe doit évaluer dignement ces projets», a-t-il marqué.