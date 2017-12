Les relations entre le Service national de protection des frontières et les forces armées turques s’élargissent

Bakou, 6 décembre, AZERTAC

Le colonel-général Eltchin Gouliyev, chef du Service national de protection des frontières de la République d’Azerbaïdjan, s’est entretenu ce mercredi avec la délégation conduite par le colonel-général Yavuz Türkgenci, chef de la Direction générale des plans et des principes de l’état-major général des armées turques.

L’état des relations bilatérales entre le Service national de protection des frontières de l’Azerbaïdjan et les forces armées turques a été hautement apprécié et un échange de vues a eu lieu sur les perspectives de la coopération lors de l’entretien.

Eltchin Gouliyev a évoqué les conditions d’opération existantes aux frontières nationales de l’Azerbaïdjan, les menaces pour la sécurité des frontières, ainsi que la poursuite de l’occupation de 20% du territoire et d’une partie des frontières de l’Azerbaïdjan suite à l’agression de l’Arménie et de l’utilisation de ces territoires à des fins illégales. Il a donné des informations sur les mesures effectuées en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière, les travaux réalisés et les réussites obtenues en matière de renforcement du système de protection des frontières et d’amélioration de la base matérielle et technique.

L’accent a été mis sur la nécessité de l’élargissement de la coopération en matière d’approfondissement des relations militaires et militaro-techniques, d’échange d’expérience pour le renforcement de la sécurité des frontières et d’organisation des événements conjoints.

L’ambassadeur de Turquie en Azerbaïdjan, Erkan Ozoral, a assisté à cet entretien.