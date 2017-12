Khalaf Khalafov : On peut appliquer des règles internationales au sujet des gisements contestables en mer Caspienne

Bakou, 6 décembre, AZERTAC

Il existe des documents azerbaïdjano-kazakhs, azerbaïdjano-russes et azerbaïdjano-russo-kazakhs concernant le partage du fond de la mer Caspienne. Les principes de ces documents sont reflétés dans la convention. Nous continuerons à négocier avec l'Iran et le Turkménistan pour parvenir à un accord et nous préparerons nos propres accords. C’est ce qu’a déclaré Khalaf Khalafov, vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, membre du groupe de travail sur le statut juridique de la mer Caspienne, dans une interview accordée aux journalistes.

« Aujourd’hui, le but principal est la délimitation. Nous ne parlerons pas de délimitation après que nous l’aurons achevée. S'il y a des gisements qui sont sur la ligne de délimitation, on peut donc appliquer des règles internationales pour leur utilisation, utilisation conjointe ou autres options », a ajouté le vice-ministre.