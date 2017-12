Le règlement des conflits existants fera l’objet de discussions à Vienne

Vienne, 6 décembre, AZERTAC

La 24ème réunion du Conseil ministériel de l’OSCE entamera ses travaux le 7 décembre à Vienne, capitale autrichienne.

L’Azerbaïdjan sera représenté par une délégation conduite par Elmar Mammadyarov, ministre azerbaïdjanais de Affaires étrangères, à cette réunion qui rassemblera les ministres des affaires étrangères des pays de l’OSCE.

La diminution des conflits grâce au renforcement de la coopération et aux démarches importantes, le renforcement de la confiance et la lutte contre le radicalisme et l’extrémisme figureront à l’ordre du jour de la réunion.

Les efforts pour le règlement des conflits existants dans l’espace de l’OSCE, le renforcement des opportunités de l’OSCE pour soutenir la coopération, la restauration du dialogue stratégique sur la politique de sécurité régionale, ainsi que le renforcement de l'OSCE pour répondre efficacement aux nouveaux défis mondiaux seront au centre l’attention.

La réunion se terminera le 8 décembre.

Pour rappel, la présidence de l'OSCE passera de l'Autriche à l'Italie à la fin de cette année.