La Commission mixte intergouvernementale azerbaïdjano-kazakhe tiendra sa 14ème réunion

Bakou, 6 décembre, AZERTAC

La Commission mixte intergouvernementale sur la coopération commerciale et économique entre la République d’Azerbaïdjan et la République du Kazakhstan tiendra sa 14ème réunion à Bakou le 14 décembre, rapporte dans un communiqué le Ministère de l’Energie.

Les délégations menées par les co-présidents de la Commission mixte intergouvernementale Azerbaïdjan-Kazakhstan, le ministre azerbaïdjanais de l’Energie Perviz Chahbazov et son homologue kazakh Kanat Bozoumbaïev, participeront à la réunion.

Les représentants des deux pays devraient visiter les allées d’Honneur et des Martyrs avant la réunion. La Commission mixte intergouvernementale sera précédée d’une réunion bilatérale des ministres de l'énergie des deux pays. L'ordre du jour de la Commission comprend les questions concernant la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'économie, des carburants et de l'énergie, des transports, de l'agriculture, du travail, de l'emploi et de la protection sociale, de la culture et du tourisme, de l'éducation et de la protection de l'environnement. Aussi, les travaux effectués dans les domaines pertinents mentionnés dans le Protocole de la 13ème réunion de la Commission mixte intergouvernementale, tenue à Astana le 22 septembre 2016, ainsi que l'organisation des expositions et forums d'affaires bilatéraux, le développement de la base juridique contractuelle, la coopération en matière de politique de la jeunesse et dans d'autres domaines feront l’objet d’un examen.

La discussion des questions figurant à l’ordre du jour se soldera de la signature d’un protocole.