Vienne: rencontre des ministres des Affaires étrangères d’Azerbaïdjan et d’Arménie

Bakou, 7 décembre, AZERTAC

Des réunions intensives sur le règlement du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh ont eu lieu le 6 décembre à Vienne, capitale autrichienne, a déclaré Hikmet Hadjiyev, porte-parole du Ministère des Affaires étrangères d’Azerbaïdjan.

Selon lui, les co-présidents du Groupe de Minsk de l’OSCE Igor Popov (Russie), Stéphane Visconti (France), Andrew Schofer (Etats-Unis) et le représentant personnel de la Présidence en exercice de l’OSCE, Andrzej Kasprzyk, ont rencontré séparément les ministres des Affaires étrangères d’Azerbaïdjan et d’Arménie. Puis, les chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise et arménienne se sont entretenus en présence des co-présidents du Groupe de Minsk de l’OSCE et du représentant personnel de la Présidence en exercice de cette institution.

H. Hadjiyev a fait savoir que pendant la rencontre, des discussions intensives et concrètes ont été menées sur les propositions figurant à la table de négociation visant le règlement du conflit du Haut-Karabagh. Comme la suite des négociations intensives et substantives, un accord a été conclu sur la tenue d’une nouvelle réunion au niveau ministériel dans la deuxième moitié du mois de janvier 2018.

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, a dit que la rencontre s’était déroulée dans une ambiance positive et constructive.