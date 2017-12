Le Complexe « ASAN heyat » de Gouba inauguré

Gouba, 7 décembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyev ont participé, jeudi 7 décembre, à l’inauguration du Complexe « ASAN heyat » de Gouba de l’Agence nationale pour les services à la personne et les innovations sociales.

Le président de la République et son épouse ont coupé le ruban rouge symbolisant l’inauguration du complexe.

Fouad Alesguerov, assistant du président azerbaïdjanais chargé des organes d’application de la loi et des affaires militaires, et Inam Karimov, président de l’Agence nationale pour les services à la personne et les innovations sociales, ont informé le chef de l’Etat sur le complexe.

Il a été noté que ce complexe constituait le 12ème centre de l’Agence nationale.

Le président de la République a visité le centre.

Le président Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva ont également été informés sur les nouveaux projets.

Le président azerbaïdjanais et son épouse ont visité aussi le Centre ABAD.

Le directeur de l'entité juridique « ABAD », Rufet Eltchiyev a informé que l'objectif principal du Centre ABAD est de créer de nouvelles marques familiales, d’organiser la vente des produits agricoles familiaux sur les marchés intérieurs et étrangers.

Puis, le président de la République a pris connaissance des nouveaux produits des familles participantes.

Ensuite, le président Ilham Aliyev a rencontré les collaborateurs du Complexe « ASAN heyat », parmi lesquels Tunzalé Piriyeva et Fakhriyyé Balakichiyeva l’ont remercié au nom de leurs collègues.