La société « Azerxalça » ouvre une filiale à Gouba VIDEO

Gouba, 7 décembre, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev et la première dame d’Azerbaïdjan Mehriban Aliyeva ont participé à l’inauguration de la filiale de Gouba de la Société anonyme ouverte « Azerxalça » (entreprise chargée de l’art du tapis).

Le ruban rouge symbolisant l’inauguration de la filiale a été coupé par le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva.

Le président du Conseil d’administration de la Société anonyme ouverte « Azerxalça », Vidadi Mouradov, a informé de manière détaillée le président de la République et la première dame sur les travaux qui y avaient été effectués. Il a été noté que la surface totale du bâtiment de la filiale de Gouba de la société constituait 1300 m2. La filiale va recruter 150 tricoteuses et 12 employés pour les services administratifs et économiques.

Après avoir visité la filiale, le président de la République a rencontré les tricoteuses.