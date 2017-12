De nouvelles routes ouvertes aux automobilistes à Gouba VIDEO

Gouba, 7 décembre, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev a pris part le 7 décembre à l’ouverture des routes Roustov-Khanegah-Gurdeh, Roustov-Nöydun-Choudoug, Roustov-Medjkékhadjé, Roustov-Baghtchaly-Yekdar complètement reconstruites à Gouba.

La construction des routes Roustov-Khanegah-Gurdeh, Roustov-Nöydun-Choudoug, Roustov-Medjkékhadjé, Roustov-Baghtchaly-Yekdar reliant 12 villages, peuplés de 6 mille habitants, a été effectués conformément aux ordonnances du président Ilham Aliyev signées en 2013, 2014, 2015 et 2016. La mise en service de ces routes favorisera le développement du tourisme et de l’agriculture, l’assurance d’une circulation confortable et sûre.

Le président de la Société anonyme ouverte «Azeravtoyol», Saleh Mammadov, a informé le chef de l’Etat sur les travaux effectués.

Puis, le président de la République a coupé le ruban symbolisant l’inauguration des routes entièrement reconstruites.