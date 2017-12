L’état actuel des relations entre l’Azerbaïdjan et l’UE au menu des discussions

Vienne, 7 décembre, AZERTAC

L’état actuel des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne a fait l’objet de discussions.

En marge de la 24ème réunion du Conseil ministériel de l’OSCE, le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise Elmar Mammadyarov a rencontré Toivo Klaar, représentant spécial de l'UE pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie. Lors de la rencontre, l’accent a été mis sur l’importance de l’accord de partenariat stratégique, qui faisait l’objet de négociation, dans le développement des relations bilatérales.

Elmar Mammadyarov a informé Toivo Klaar sur ses dernières rencontres avec les co-présidents du Groupe de Minsk de l’OSCE et son homologue arménien concernant le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan portant sur le Haut-Karabagh, marquant que ce conflit devait être réglé dans le cadre de l’intégrité territorial, de la souveraineté et des frontières internationalement reconnues de l’Azerbaïdjan, conformément aux résolutions pertinentes de l’ONU et à l’Acte final d'Helsinki.

Il a souligné que les tentatives de changer les frontières internationalement reconnues des Etats étaient inacceptables.

Le ministre azerbaïdjanais a mis en valeur l’importance de développer le dialogue entre les communautés azerbaïdjanaise et arménienne de la région azerbaïdjanaise du Haut-Karabagh dans le processus du règlement de ce problème, ajoutant que son pays soutenait ce genre de contact.