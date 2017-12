L’Azerbaïdjan et la Hongrie ont signé deux documents à Vienne

Vienne, 8 décembre, AZERTAC

En marge de la 24ème réunion du Conseil ministériel de l’OSCE, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mammadyarov, s’est entretenu avec Peter Szijjarto, ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.

Les ministres se sont félicités du développement de la coopération et du dialogue politique entre les deux pays.

Ils ont examiné les questions figurant à l’ordre du jour et ont échangé sur les perspectives de coopération dans divers domaines, appréciant les réussites obtenues entre l’Azerbaïdjan et la Hongrie en matière éducative au cours des dernières années.

Abordant l’importance de l’élargissement de la base juridique contractuelle pour développer la coopération bilatérale entre les deux pays, les parties ont fait savoir que les efforts seraient intensifiés dans le domaine concerné.

Elmar Mammadyarov a parlé du processus de négociations sur le règlement du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et des rencontres tenues la veille, ajoutant que ce conflit devait être réglé dans le cadre de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et des frontières internationalement reconnues de l’Azerbaïdjan.

A l’issue de l’entretien, les ministres ont signé un accord sur les transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernement de Hongrie, ainsi qu’un Programme de travail pour 2018-2020 entre le Ministère de l’Education de la République d’Azerbaïdjan et le Ministère des Ressources humaines de la Hongrie.