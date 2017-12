Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise a rencontré son homologue finlandais à Vienne

Vienne, 8 décembre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov a rencontré son homologue finlandais Timo Soini.

Le niveau actuel des relations entre les deux pays a été examiné et les perspectives de développement des liens ont été abordées lors de la rencontre. Les ministres ont souligné la nécessité d’approfondir encore plus les relations bilatérales et de poursuivre les efforts communs pour y parvenir.

Abordant l’importance des projets de jumelage réalisés dans le cadre de la coopération avec l’Union européenne, les parties ont échangé sur les projets intéressant l’Azerbaïdjan.

Elmar Mammadyarov a donné des informations sur le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan portant sur le Haut-Karabagh qui constitue une menace sérieuse pour la sécurité de l’Azerbaïdjan et de la région, la politique d’occupation de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan, ainsi que l’état actuel du processus de négociations concernant le règlement du conflit. Il a dit que le conflit devait être réglé sur la base des principes de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’inviolabilité des frontières internationalement reconnues de l’Azerbaïdjan, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le ministre azerbaïdjanais a noté que Bakou était une ville candidate pour accueillir l’Exposition universelle 2025 et a donné des informations sur les objectifs de l’Azerbaïdjan concernant le développement du capital humain.

Les discussions ont également porté sur la coopération au sein des organisations internationales.