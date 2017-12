Une délégation azerbaïdjanaise a participé à la 3ème session de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement

Bakou, 8 décembre, AZERTAC

Une délégation conduite par Firdovsi Aliyev, vice-ministre azerbaïdjanais de de l'Environnement et des Ressources naturelles, a participé à la 3ème session de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement (UNEA3) à Nairobi.

Lors de son intervention, Firdovsi Aliyev a abordé les succès obtenus par l’Azerbaïdjan en matière de protection de l’environnement au cours des dernières années. Il a donné des informations sur les travaux effectués en Azerbaïdjan dans ce domaine, y compris la gestion efficace des ressources en eau et des déchets dangereux, l'expansion des aires naturelles spécialement protégées et la modernisation du système national de suivi et d’hydrométéorologie.

Le vice-ministre azerbaïdjanais s’est entretenu avec Siim Kiisler, ministre estonien de l'Environnement et nouveau président de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Ils ont échangé sur les questions écologiques figurant à l’ordre du jour, soulignant l’importance de l’élargissement de la coopération bilatérale entre les deux pays en matière de protection de l’environnement et la création d’une base juridique contractuelle dans ce domaine.

Les perspectives de l’élargissement de la coopération dans le domaine de la protection de l’environnement ont fait l’objet de discussions lors de la rencontre de Firdovsi Aliyev avec Kęstutis Navickas, ministre lituanien de l'Environnement.

Firdovsi Aliyev a également tenu une rencontre avec Erik Solheim, directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). Le vice-ministre a présenté sa gratitude pour l'organisation d'un tel événement important, ainsi que pour un dialogue constructif et une coopération efficace en phase préparatoire. L’accent a été mis sur la nécessité de l'échange de visites entre les parties.