Bichkek a accueilli la réunion du Conseil de l’Assemblée parlementaire des pays turcophones

Bichkek, 8 décembre, AZERTAC

Bichkek, capitale du Kazakhstan, a accueilli la réunion du Conseil de l’Assemblée parlementaire des pays turcophones (TurkPA).

La délégation parlementaire menée par Ogtay Assadov, président du Milli Medjlis de la République d’Azerbaïdjan, a participé à la réunion.

Les délégations des autres États membres, la Turquie, le Kazakhstan et le Kirghizistan, ont elles aussi participé à la réunion.

La réunion a été ouverte par la vice-présidente du parlement kazakh Gulmira Isinbaïeva qui a parlé des travaux effectués pour approfondir encore davantage la coopération entre les Etats membres et donné des informations sur les perspectives de développement de la TurkPA.

Le président du parlement kirghiz Dastanbek Jumabekov a parlé des activités du Kirghizistan dans cette organisation et des travaux réalisés.

Le président du Milli Medjlis, Ogtay Asadov, a déclaré qu'il s’était passé en 2016-2017 un certain nombre d'incidents qui avaient affecté la vie politique des Etats membres de la TurkPA. Une tentative de coup d'Etat a échoué le 15 juillet dernier en Turquie. La Turquie a franchi cette épreuve avec dignité. Comme dans toutes les questions, l'Azerbaïdjan a été aux côtés du peuple turc.

Le président du parlement azerbaïdjanais a noté que des élections présidentielles et législatives, de même que des référendums sur les amendements à la Constitution dans les Etats membres de la TurkPA s’étaient tenus au cours de la période écoulée.

Ogtay Assadov a félicité les députés élus à l’Assemblée et au Sénat du parlement kazakh, le président élu du Kirghizstan Sooronbay Jeenbekov. Le président du parlement azerbaïdjanais a ajouté que cette année marquait le 9ème anniversaire de la création de l'Assemblée parlementaire des pays turcophones, marquant qu’au cours de cette période, les efforts conjugués des membres avaient favorisé la formation de la TurkPA en tant qu'organisation internationale ayant un poids politique important. Le président du parlement azerbaïdjanais a mis en valeur la participation pour la première fois de la délégation dirigée par Nariman Oumarov, vice-président de la Chambre législative de l’Assemblée suprême de l'Ouzbékistan et leur a présenté ses meilleurs vœux.

Le président du Milli Medjlis a déclaré que les mesures prises pour introduire la TurkPA dans la scène internationale avaient porté leurs fruits. « Notre organisation a obtenu le statut d'observateur auprès de plusieurs organisations internationales prestigieuses, dont l’Union interparlementaire, l’Union parlementaire de l'Organisation de la coopération islamique, l’Assemblée parlementaire de l'Organisation de coopération économique de la mer Noire et la Conférence pour l'interaction et les mesures de confiance en Asie. La TurkPA coopère avec le Parlement européen et l'Assemblée interparlementaire de la CEI. Deux semaines avant, le statut d’observateur a été attribué à la TurkPA au sein de l’Assemblée parlementaire asiatique.

Un certain nombre d'autres questions figurant à l'ordre du jour ont aussi été discutés lors de la réunion.

Ensuite, les délégations parlementaires ont visité le complexe commémoratif Ana-Beyit à Bichkek et ont rendu hommage à la mémoire des victimes de la répression et du grand écrivain kirghiz Tchinguiz Aïtmatov.