Une exposition intitulée «Héritage : la solidarité islamique dans l’art» s’ouvre à Bakou

Bakou, 8 décembre, AZERTAC

Une exposition intitulée «Héritage : la solidarité islamique dans l’art» s’est ouverte à Bakou.

Le chef de secteur du Ministère de la Culture et du Tourisme, Galib Gassimov, a parlé de l’importance de l’exposition organisée dans le cadre de «l’Année de la solidarité islamique».

Il a noté qu’en étant l’un des principaux centres de la civilisation islamique depuis de nombreux siècles, l’Azerbaïdjan avait joué un rôle important dans la propagation de l'Islam. «Tout cela a laissé des traces profondes dans la culture et l’art azerbaïdjanais. La proclamation de l’année 2017 «Année de la solidarité islamique» en Azerbaïdjan apporte de grandes contributions à la création d’un climat de tolérance dans le pays, à l’établissement du dialogue interculturel et inter-civilisationnel, ainsi qu’à la promotion des valeurs islamiques et des arts plastiques nationaux», a-t-il estimé.

L’exposition a pour but de promouvoir la création des peintres azerbaïdjanais, de présenter à un large public les œuvres d’art reflétant la solidarité islamique conservées dans la Galerie nationale de peinture.

Puis, les participants ont visité l’exposition qui sera ouverte jusqu’au 12 décembre.