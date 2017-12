Le président kirghiz a reçu les chefs des délégations parlementaires des pays membres de la TürkPA

Bichkek, 8 décembre, AZERTAC

Le président de la République kirghize Sooronbay Jeenbekov a reçu le 8 décembre les chefs des délégations parlementaires participant à la 7e session plénière de l’Assemblée parlementaire des Etats turcophones qui s’est tenue à Bichkek.

Pendant la rencontre où le président du Milli Medjlis Ogtay Assadov était aussi présent, le chef de l’Etat kirghiz a dit que la TürkPA était devenue un espace de dialogue important dans un laps de temps très court. İl a souligné que le Kirghizistan attachait une grande importance à l’approfondissement davantage des relations avec les pays turcophones dans le cadre de la coopération mutuellement bénéfique.

Le chef de l’Etat kirghiz souligné que le potentiel de la TürkPA était grand et l'intérêt pour cette institution s’accroissait au fur et à mesure. La participation de l’Ouzbékistan et de la Hongrie à cette réunion en est une parfaite illustration.

Quant aux élections au Kirghizistan, le président Sooronbay Jeenbekov a fait savoir que les élections législatives (2015) et présidentielles (2017) s’étaient déroulées de manière transparente et équitable.

Les chefs de délégation ont félicité Sooronbay Jeenbekov pour son élection au poste de président du Kirghizistan et lui ont souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions. İls ont souligné que les relations bilatérales au sein de la TürkPA se développeraient dynamiquement à l’avenir.