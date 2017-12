Bakou, 8 décembre, AZERTAC

L’Ouzbékistan participera dans la création du corridor de transit unique Azerbaïdjan-Géorgie-Turquie-pays de l’UE.

Le président Chavkat Mirzioïev a confirmé le programme complexe sur l’amélioration de l’infrastructure de transport de l’Ouzbékistan et la diversification des itinéraires commerciaux de marchandises en 2018-2022.

Un article intitulé «La création des corridors de transport et de transit alternatifs efficaces et sûrs afin de livrer dans le plus bref délai les marchandises de la République d’Ouzbékistan aux marchés mondiaux et régionaux» a été inclus dans le programme.

L’article vise la participation de l’Ouzbékistan dans la création du corridor de transit unique Azerbaïdjan-Géorgie-Turquie-pays de l’UE.

Selon le calendrier, l’organisation de l’acheminement de marchandises doit commencer à partir du premier semestre 2018.