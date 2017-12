Nicolaos Kanellos: Les relations azerbaïdjano-grecques s’élargiront encore plus

Bakou, 9 décembre, AZERTAC

Les relations entre l’Azerbaïdjan et la Grèce sont à haut niveau. Nous coopérons dans divers domaines. Il existe de grandes opportunités pour l’élargissement de la coopération entre les deux pays. Une série de mesures sera effectuée pour élargir encore davantage nos liens. C’est ce qu’a déclaré au micro de l’AZERTAC Nicolaos Kanellos, ambassadeur de Grèce en Azerbaïdjan.

Le diplomate a fait savoir que les relations politiques entre l’Azerbaïdjan et la Grèce se développaient rapidement, soulignant l’importance d’élargir encore plus la coopération culturelle. «Je veux contribuer à la promotion de la culture grecque et à l’élargissement des liens dans ce domaine durant mon mandat en Azerbaïdjan. Je pense que la culture joue un rôle important dans l’élargissement des relations entre les pays», a indiqué l’ambassadeur grec.