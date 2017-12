Haut-Karabagh : le cessez-le-feu toujours violé par l’armée arménienne

Bakou, 9 décembre, AZERTAC

Hier, les forces armées arméniennes ont violé le cessez-le-feu à 130 reprises dans différentes directions du front, a rapporté le Ministère de la Défense de l’Azerbaïdjan.

Les unités militaires des forces armées de l’Arménie ont tiré depuis leurs positions situées sur les collines anonymes dans la région de Noyemberian, dans les villages de Berkaber, Paravakar et sur les collines anonymes de la région d’Idjévan, dans les villages de Mossesguekh, Tchinari, Aïguedzor et sur les collines anonymes de la région de Berd, ainsi que sur les collines anonymes dans la région de Krasnosselsk de l’Arménie sur celles opposées de l’armée azerbaïdjanaises situées dans le village de Keuhneguychlag de la région d’Aghstafa, dans les villages de Kemerli et Qizilhadjili de la région de Gazakh, dans les villages d’Aghdam, Moundjouglou et Garalar de la région de Tovouz, ainsi que dans le village de Zamanly de la région de Guédébey.

Les positions des forces armées azerbaïdjanaises ont également subi des tirs venant depuis celles de l'armée arménienne situées non loin des villages occupés de Göyarkh et Tchileburt de la région de Terter, non loin des villages de Taghybeyli, Chykhlar, Bach Guervend, Djavahirli, Abdinli, Garagachly, Sarydjaly, Novrouzlou, Youssifdjanly et Merzili de la région d’Aghdam, non loin du village de Kouropatkino de la région de Khodjavend, non loin des villages d’Achaghy Veyselli, Guervend, Garakhanbeyli, Achaghy Séyidahmadli, Gorgan, Kurdler et Horadiz de la région de Fuzouli, non loin du village de Nuzgar de la région de Djabraïl, ainsi que sur les collines anonymes situées dans les régions de Goranboy, Terter, Aghdam, Khodjavend et Fuzouli de la République d’Azerbaïdjan.