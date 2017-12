Sahiba Gafarova a abordé les problèmes des migrants lors d’une réunion à l’APCE

Paris, 9 décembre, AZERTAC

Mme Sahiba Gafarova, membre de la délégation azerbaïdjanaise auprès de l’APCE, présidente de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées de l’APCE, a participé à une réunion de ladite commission à Paris.

Les conséquences de la guerre en Ukraine, la Journée internationale des migrants, la situation des réfugiés dans les pays voisins avec la Syrie, les opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée, la création des opportunités de travail pour les réfugiés et les personnes déplacées, l’intégration scolaire des enfants migrants et les besoins humanitaires des personnes déplacées ont fait l’objet de discussions lors de la réunion.

Mme Gafarova a donné des informations détaillées sur le rapport qu’elle avait préparé sur la radicalisation des migrants et les associations diasporiques en Europe. Elle a abordé ses rencontres tenues et les discussions menées à Rome dans le cadre du processus de la préparation du rapport.

La députée azerbaïdjanaise a également parlé des problèmes graves de la migration en Europe, de l’attitude inhumaine contre les migrants, de la politique menée à l’égard des communautés musulmanes et les travaux réalisés pour prévenir la discrimination à leur encontre.

Elle a souligné l’importance de l’intégration des migrants, de l’élargissement de leurs relations avec les associations diasporiques et l’augmentation du rôle des associations diasporiques dans l’intégration des migrants.