Le président Ilham Aliyev reçoit une délégation de la Douma d’Etat russe VIDEO

Bakou, 11 décembre, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu ce lundi une délégation menée par Léonid Kalachnikov, président de la commission pour les affaires de la CEI, l’intégration eurasienne et les compatriotes à la Douma d’Etat de la Fédération de Russie.

Lors de l’entretien, les parties ont souligné que les relations bilatérales entre les deux pays se développaient avec succès dans différents domaines, l’accent a été mis sur le rôle de la coopération interparlementaire dans le renforcement des liens.

Le président Ilham Aliyev a souligné la contribution de la réunion de Bakou de de la commission mixte de la commission des affaires étrangères et des relations interparlementaires du Milli Medjlis de la République d'Azerbaïdjan et de la commission pour les affaires de la CEI, l’intégration eurasienne et les compatriotes à la Douma d’Etat de la Fédération de Russie à cette coopération. Le chef de l'Etat a souligné l'importance d'élargir encore davantage la coopération au niveau des parlements.

Léonid Kalachnikov a transmis les salutations du président de la Douma d’Etat, Viatcheslav Volodine, au chef de l'Etat azerbaïdjanais. Il s’est déclaré profondément impressionné par les processus de développement à Bakou depuis son arrivée en Azerbaïdjan. Léonid Kalachnikov a souligné que le 12 décembre marquerait l’anniversaire de la mort du leader national Heydar Aliyev, ajoutant que la mémoire de cette grande personnalité était commémorée avec un profond respect en Russie jusqu’à ce moment-là.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a remercié pour les salutations de Viatcheslav Volodine et demandé de lui transmettre les siennes.