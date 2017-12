Le conseiller du président turc : L’ambition d’accueillir l’Expo 2025 est une confirmation du développement rapide de l’Azerbaïdjan

Istanbul, 11 décembre, AZERTAC

L’ambition d’accueillir l’Expo 2025 est une confirmation du développement rapide de l’Azerbaïdjan, du renforcement de ses positions dans l’arène internationale, de sa riche expérience en matière d’organisation des événements internationaux et, finalement, de la confiance en soi. C’est ce qu’a déclaré Yalçin Topçu, conseiller en chef du président turc, dans une interview accordée au correspondant spécial de l’AZERTAC.

Il a déclaré que la Turquie et l'Azerbaïdjan partageaient leurs joies et douleurs avec affection fraternelle. Il a ajouté que les phrases « Les représentants turcs sont absents. Mais je suis là » du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev en répondant au chef de l’Etat arménien en Pologne, et « Les frontières avec l’Arménie, pays agresseur, ne s’ouvriront pas jusqu’à ce que les forces occupantes ne se retirent du Haut-Karabagh » du président turc Recep Tayyip Erdogan constituaient un exemple pour les générations.

« L'Azerbaïdjan est entré dans une phase de développement rapide ces dernières années. Il a accueilli avec succès plusieurs événements internationaux. Il existe aussi un grand potentiel et une riche expérience pour accueillir l’Expo-2025. Je pense que la participation réussie de l'Azerbaïdjan à l’Expo-2015, à Antalya, et à l’Expo-2017, à Astana, serait attrayante pour la partie organisatrice. Dans cette question aussi, la Turquie est aux côtés de l’Azerbaïdjan », a déclaré le conseiller général du président turc.