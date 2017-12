Bakou, 11 décembre, AZERTAC

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions de l’UEFA s’est déroulé ce lundi à Nyon, en Suisse.

Voici les affiches :

Juventus - Tottenham

Bâle - Manchester City

Porto - Liverpool

Séville - Manchester United

Real Madrid - Paris Saint-Germain

Shakhtar Donetsk - AS Rome

Chelsea - Barcelone

Bayern Munich - Besiktas

Les matchs aller auront lieu les 13-14 et 20-21 février et ceux retour les 6-7 et 13-14 mars 2018.