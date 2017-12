La Société anglo-azerbaïdjanaise a célébré son 20e anniversaire à la Chambre des Lords

Londres, 11 décembre, AZERTAC

Le 8 décembre, la Société anglo-azerbaïdjanaise a organisé une traditionnelle cérémonie caritative de Noël et a célébré son 20ème anniversaire à la Chambre des Lords de Grande-Bretagne.

Lord German co-président britannique de la Société et membre de la Chambre des Lords, l’académicienne Narguiz Pachayeva, co-présidente azerbaïdjanaise de la Société anglo-azerbaïdjanaise, les membres du Comité exécutif de la société et du Parlement britannique, les représentants du corps diplomatique accrédités à Londres, les entrepreneurs locaux et étrangers, les étudiants azerbaïdjanais faisant leurs études en Bretagne ont été présents à la réunion.

La réunion a été ouverte par Lord German qui a présenté sa gratitude à l’académicienne Narguiz Pachayeva, co-présidente de la Société anglo-azerbaïdjanaise, pour ses grands mérites dans les activités de l'organisation. Ayant salué les participants, le co-président britannique les a remerciés d'avoir participé à la cérémonie jubilaire de la Société anglo-azerbaïdjanaise et a noté qu’elle fonctionnait avec succès depuis plus de 20 ans dans les domaines tels que la culture, l'instruction, l'humanitaire et la charité.

Ensuite, la parole a été accordée à l’académicienne Narguiz Pachayeva, co-présidente azerbaïdjanaise de la Société anglo-azerbaïdjanaise.

« Je remercie chacun et chacun d'entre vous d’avoir accepté notre invitation et d’être ici parmi nous. Notre cérémonie est dédiée à la soirée caritative, traditionnellement organisée à la veille de Noël. Cette fête, inhabituelle et spectaculaire, est accueillie avec joie par tous. Il convient de noter que cette année est à la fois une année particulière pour notre société. Elle a déjà 20 ans. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à ceux qui ont activement été impliqués dans les activités de notre société durant ces années et qui soutiennent nos projets humanitaires, culturels et caritatifs. Le début a été honorable et réussi et nous devons continuer ce succès. Il y a 10 ans que j’y œuvre en tant que co-présidente et moi, j'ai beaucoup appris durant ces années. J’ai connu mieux votre pays, la Grande-Bretagne, et je l’ai aimé beaucoup plus », a dit l’académicien Narguiz Pachayeva.

Elle a présenté aux participants ses meilleurs vœux pour les fêtes de fin d’année et le Nouvel an.

Les membres du Comité exécutif de la Société anglo-azerbaïdjanaise ont eux aussi pris la parole lors de la réunion.

A la fin de la cérémonie, l’académicienne Narguiz Pachayeva a accordé une interview à la chaîne de télévision AzTV et à l’AZERTAC.

La cérémonie s’est poursuivie par un programme de concert.