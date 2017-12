Léonid Kalachnikov : La coopération entre les parlements azerbaïdjanais et russe est à haut niveau

Bakou, 11 décembre, AZERTAC

La Commission des relations internationales et interparlementaires du Milli Medjlis et la commission pour les affaires de la CEI, l’intégration eurasienne et les compatriotes à la Douma d’Etat de la Fédération de Russie ont tenu une réunion ce lundi à Bakou.

Samad Seyidov, président de la Commission des relations internationales et interparlementaires, a souligné que les liens amicaux entre les deux pays étaient basés sur des racines historiques et se développaient à un rythme croissant. Il a fait savoir que le leader national Heydar Aliyev avait effectué de grands travaux pour l’approfondissement des relations azerbaïdjano-russes.

Evoquant l’importance de la coopération entre les deux pays dans divers domaines, le député a abordé la portée des domaines de la culture, de la science et de l’éducation dans le développement des liens bilatéraux, marquant que son pays attachait de l’importance à la coopération avec la Russie et que les intérêts communs renforçaient encore plus cette coopération.

Léonid Kalachnikov a souligné que la coopération entre les parlements des deux pays était à haut niveau. Il a noté que la coopération stratégique entre l’Azerbaïdjan et la Russie se développait avec succès, ajoutant que les deux pays avaient une frontière et une histoire communes.

Léonid Kalachnikov a également indiqué que la coopération humanitaire entre l’Azerbaïdjan et la Russie était à haut niveau.