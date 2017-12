L’Azerbaïdjan peut apporter une contribution différente et spécifique à la mouvance Expo et au monde entier

Bakou, 12 décembre, AZERTAC

Dimitri Kerkentzes, secrétaire général adjoint du Bureau international des Expositions (BIE), en visite en Azerbaïdjan, a tenu des consultations à Bakou, a tenu des consultations avec Samir Charifov, président du groupe de travail de Bakou Expo 2025 et ministre azerbaïdjanais des Finances,. Eltchin Emirbeyov, chef de la délégation azerbaïdjanaise auprès du BIE et assistant de la première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Anar Alakbarov, directeur du Centre Heydar Aliyev et assistant de la première vice-présidente, et le Secrétariat des opérations de l’Exposition universelle 2025 à Bakou.

Le secrétaire général adjoint a été informé sur les travaux en cours et à effectuer en Azerbaïdjan dans le cadre de la candidature de Bakou pour accueillir l’Exposition universelle en 2025.

Dimitri Kerkentzes a dit qu’en tant que pays relativement nouveau et important dans la mouvance Expo, l’Azerbaïdjan pourrait apporter une contribution différente et spécifique à cette mouvance et au monde. De ce point de vue, Bakou a toutes les opportunités et conditions nécessaires pour accueillir l’Exposition universelle en 2025.