La somme investie dans les projets faisant partie du Corridor gazier Sud dévoilée

Bakou, 12 décembre, AZERTAC

La somme investie dans les projets faisant partie du Corridor gazier Sud a été dévoilée.

Selon la société anonyme fermée Corridor gazier Sud, depuis le début de l’année courante jusqu’au 12 décembre, 2,3 milliards de dollars américains ont été investis dans le financement des parts de participants dans les projets du Corridor gazier Sud.

Considérée comme la plus grande chaîne de gazoducs en construction dans le monde entier, le Couloir gazier Sud, long d'environ 3500 km, se compose du gazoduc du Caucase du Sud, du gazoduc transanatolien (TANAP) et de celui Transadriatique (TAP) qui devront acheminer le gaz extrait du gisement de Chahdeniz-2 de l’Azerbaïdjan vers la Turquie et puis vers l’Europe. A l’étape initiale, 6 milliards de m3 de gaz azerbaïdjanais seront livrés à la Turquie et 10 milliards de m3 à l’Europe. La Turquie doit accueillir le premier gaz en 2018, tandis que l’Europe doit attendre l’année 2020 pour voir le gaz de Chahdeniz.