L’Azerbaïdjan participe à la deuxième Conférence mondiale sur le tourisme et la culture

Bakou, 13 novembre, AZERTAC

Organisée conjointement par l’UNESCO et l’Organisation mondial du tourisme, la deuxième Conférence mondiale OMT/UNESCO sur le tourisme et la culture se tient à Oman.

Plus de 30 ministres sont présents à cette conférence qui rassemble près de 700 délégués provenant de 70 pays. L’Azerbaïdjan est représenté à la conférence par Nazim Samadov, vice-ministre azerbaïdjanais de la Culture et du Tourisme.

Le sujet de la conférence est d’accélérer le développement durable par la paix et le progrès.

Francesco Bandarin, sous-directeur général pour la culture à l'UNESCO, Taleb Rifai, secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), Eliza Jean Reid, Première Dame d’Islande, ambassadrice spéciale du tourisme et des objectifs de développement durable, et la Princesse Dana Firas, présidente du Petra National Trust, sont intervenus à la conférence.

Lors de la session, Nazim Samadov a abordé les réformes touristiques menées en Azerbaïdjan et l’application de la simplification des visas pour certains pays. Il a souligné qu’une feuille de route pour le tourisme spécialisé avait été adoptée et une attention particulière était portée par l’Etat au développement du tourisme, comme une des principales priorités dans le secteur non pétrolier.