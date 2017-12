Edgars Rinkēvičs: Nous comptons sur l’Azerbaïdjan dans la question de la sécurité énergétique

Bakou, 13 décembre, AZERTAC

La sécurité et la diversification économiques sont l’une des priorités de l’Union européenne. Nous comptons sur l’Azerbaïdjan dans la question de la sécurité énergétique. C’est ce qu’a déclaré Edgars Rinkēvičs, ministre letton des Affaires étrangères, lors d’une interview exclusive à l’AZERTAC.

Abordant l’état actuel des relations entre l’Azerbaïdjan et la Lettonie, ainsi que les questions figurant à l’ordre du jour, le chef de la diplomatie lettone a dit : «Nous nous félicitons d’excellentes relations entre nos deux pays qui ont résulté des déplacements du président Ilham Aliyev en Lettonie et de son homologue letton Raimonds Vejonis en Azerbaïdjan. Je tiens à évoquer ma visite en Azerbaïdjan en février dernier afin de discuter des relations de coopération. Le but de nos liens consiste à établir une coopération multiforme. La collaboration économique joue un rôle clé dans nos liens. Une déclaration conjointe sur le partenariat stratégique entre nos deux pays a été signée lors du déplacement du président Ilham Aliyev en Lettonie. C’est une stimulation importante pour le développement de nos relations».

Quant aux liens économiques, Edgars Rinkēvičs a noté que la coopération en la matière et le chiffre d’affaires n’étaient pas conformes au niveau des relations politiques. «En 2017, s’est tenue une réunion de la Commission intergouvernementale. Nous avons discuté de nombreuses questions lors de cette réunion. Le transit, l’agriculture, l’éducation, la promotion du tourisme constituent les principaux axes de notre collaboration. Des discussions sur les investissements conjoints ont été menées lors de l’entretien des présidents azerbaïdjanais et letton», a-t-il précisé.

Soulignant que l’Azerbaïdjan était un endroit favorable pour la transformation des produits agricoles, le développement de l'industrie pharmaceutique et la création d'une infrastructure appropriée, le ministre des Affaires étrangères a fait savoir que la Lettonie avait une bonne expérience dans ces domaines. « Il y a un intérêt commun pour l’ouverture des maisons de commerce dans les capitales des deux pays. On peut y acheter de nombreux produits, même alimentaires », a-t-il ajouté.

Quant à l’importance du chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars récemment inauguré, Edgars Rinkēvičs a marqué que la Lettonie elle aussi cherchait à créer une infrastructure de transit afin de développer ses liens avec l’Europe. «Cela ouvre beaucoup de perspectives et offre l’occasion d’établir une liaison avec l’Iran, l’Inde et la Chine. Ce genre de projet figure parmi les priorités du Partenariat oriental et nous les soutenons. Nous avons des intérêts communs dans l’infrastructure du chemin de fer. Notre pays peut lui aussi en bénéficier économiquement», a ajouté le chef de la diplomatie lettone.

Abordant le Corridor gazier Sud, TAP et d'autres projets mis en œuvre dans la région, le ministre letton a fait savoir que son pays, en tant que membres de l’UE, soutenait toujours la création des itinéraires énergétiques alternatifs.

Il a noté que la Lettonie était en faveur du règlement négocié du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh. «Nous voyons qu’on a besoin de poursuivre les négociations dans le cadre du Groupe de Minsk de l’OSCE. Nous croyons que cela conduira à une solution plus positive», a-t-il conclu.