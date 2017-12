Korea Post: Heydar Aliyev, l’homme qui a créé l’histoire moderne de son pays

Bakou, 13 décembre, AZERTAC

Un article intitulé «Leader, homme politique très fort, fondateur de l’histoire moderne de son pays» a été publié dans le journal sud-coréen «Korea Post».

Dans l’article, il s’agit de la vie, de l’activité politique du leader national du peuple azerbaïdjanais, des travaux gigantesques qu’il avait effectués à l’époque soviétique et au cours des années d’indépendance pour le développement harmonieux de l’Azerbaïdjan. L’homme d’Etat célèbre a été caractérisé comme un leader rare qui a donné de l'espoir et de la confiance à son peuple dans les moments difficiles, la légende de son époque.

L’auteur de l’article Lee Kyung-sik écrit que le leader national Heydar Aliyev avait construit un Azerbaïdjan fort et indépendant, mené des réformes fondamentales pour le progrès de l’Etat, sa clairvoyance, sa politique étrangère pragmatique et équilibrée avaient apporté du développement et de la stabilité à son pays. Il est noté que le leader national avait jeté les bases de l’indépendance économique, était parvenu à la signature du «Contrat du siècle» avec les grandes compagnies pétrolières du monde qui a conduit au flux d'investissements étrangers vers le pays, à l’amélioration de la situation financière et du bien-être de la population.

L’auteur déclare que le peuple azerbaïdjanais est fier de son grands fils qui a sacrifié sa vie pour le développement de son pays, honore toujours sa mémoire immortelle.